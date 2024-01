Beker op het veld in Waalwijk: eerste duel na de winterstop is stilgelegd

De eerste wedstrijd in de Eredivisie van 2024, het duel tussen RKC Waalwijk en Heracles Almelo, is na 36 minuten in de eerste helft tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Rob Dieperink nam dat besluit in Waalwijk omdat er vanuit het publiek bekers bier op het veld werden gegooid. Het werd uiteindelijk 1-2 voor de uitploeg.

Het bier werd gegooid nadat Heracles op een 0-1-voorsprong was gekomen na een benutte strafschop van Emil Hansson. De spelers van beide clubs verlieten het veld. Strafschoppen

Na een onderbreking van ongeveer tien minuten keerden ze terug en werd de wedstrijd hervat. RKC kreeg in de tweede helft ook een strafschop. Na ingrijpen van de VAR, die had gezien dat een schot van Julian Lelieveld de arm van Hansson had geschampt. Michiel Kramer schoot de penalty erin en bracht de thuisclub op 1-1. Heracles antwoordde vrijwel meteen via een kopgoal van Mario Engels: 1-2. RKC kwam daarna een aantal keren gevaarlijk dicht bij de gelijkmaker, maar de uitblinkende doelman Michael Brouwer voorkwam die. Maatregel tegen supportersgeweld

De regels van de KNVB schrijven voor dat een wedstrijd wordt stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid vanaf de tribunes. Het is een maatregel tegen het supportersgeweld in het betaald voetbal.



