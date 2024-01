Jas van vermiste Yoran (16) gevonden in het water

De jas van de al wekenlang vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk is vrijdag in de rivier de Merwede gevonden. De zoekactie naar de jongen gaat zaterdagochtend verder.

De jas lag in de Merwede bij Papendrecht. De politie vond deze 'dankzij een tip' die ze vrijdagmiddag kreeg.

Er zal zaterdag om tien uur weer gezocht worden naar de tiener uit Sleeuwijk. Er staat een grote zoekactie gepland met naar verwachting zo'n vijfhonderd vrijwilligers. Aan Omroep Brabant liet het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) al weten dat er vooral bij de oevers van de rivier zal worden gekeken.

Volgens de politie is de zoektocht 'nog altijd in volle gang'. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zoekt zaterdag ook weer mee in en rondom het water.

Yoran werd in de nacht van 24 december voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedebrug, zo'n 12 kilometer van De Pomp.

