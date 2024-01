Sneeuw in aantocht: 'Lokaal zou het best wel eventjes wit kunnen worden'

Het zou zomaar kunnen dat we maandag wakker worden in een witte wereld. Er is sneeuw op komst, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant.

Voordat de sneeuw in aantocht is, hebben we een grijs weekend voor de boeg. "Deze zaterdag wordt een druilerige dag", vertelde Wouter op de radio. "Niet echt uitnodigend om er lekker op uit te gaan, denk ik. Het miezert een beetje en dat blijft de rest van de dag zo. De zon gaan we niet zien vandaag. Daarbij is het niet echt zacht. Om negen uur 's ochtends was het 2 graden. De temperatuur loopt langzaam op naar een graad of 4, maar daarmee is het nog altijd aan de koude kant."

Zondag wordt volgens de weerman van Weerplaza een nog mindere dag. "Ook dan is het bewolkt en met name in de ochtend regent het op veel plaatsen lange tijd. Pas in de loop van de zondagmiddag wordt het wat droger. De maximumtemperatuur komt uit op 6 graden. Daarna koelt het langzaam af. Er stroomt in de loop van de dag steeds koudere lucht over ons de provincie. Dat heeft tot gevolg dat er zondagavond en in de nacht naar maandag een weersverandering plaatsvindt."

Er gaan dan buien over de provincie trekken. "En dan wordt het zo koud dat die buien best weleens winters zouden kunnen zijn. Met hagel, natte sneeuw en misschien in het oosten van de provincie her en der even wat echte sneeuw."