Meer dan 1000 vrijwilligers willen zoeken naar vermiste Yoran

Het is enorm druk op de parkeerplaats bij het Sleeuwijks Kerkje. Waar het coördinatieteam eerst dacht dat er zo'n driehonderd mensen zouden komen zoeken naar Yoran (16), is dat inmiddels bijgesteld naar 1500. "En ze staan nog steeds in de rij."

Op de enige weg naar het terrein staat een lange rij geparkeerde auto's. Meer mensen dan verwacht melden zich zaterdagochtend bij de inschrijftafel van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV).

De organisatie werkt samen met de politie en Yorans familie. Wie zich aanmeldt krijgt een begeleider toegewezen en gaat met een groep een gebied op de kaart doorzoeken. Dat is opgedeeld in 72 vakken. Voor de vrijwilligers zijn ook soep en andere warme dranken geregeld. In principe is iedereen welkom, zei een CPV-woordvoerster eerder deze week tegen Omroep Brabant. Maar je moet wel achttien jaar zijn. "In het verleden kwamen mensen met een kinderwagen zoeken, en dat kunnen we niet hebben."

De zoekactie begon om tien uur, maar daarvoor stonden er al honderden mensen klaar. "En ze staan nog steeds in de rij", zegt woordvoerster Ramona van Urk om kwart over elf.

De zoektocht begint in Sleeuwijk en verder in een cirkel van 30 kilometer doorsnee eromheen. De politie is ook al begonnen met zoeken. Op het water varen meerdere boten, waaronder die van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.

