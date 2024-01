Shorttracker Emons pakt zilver op 1500 meter van EK

Friso Emons heeft een zilveren medaille gepakt op de 1500 meter van de EK shorttrack in Polen. Hij moest in een chaotische finale alleen de Italiaan Pietro Sighel voor zich laten. "Ik ben hier zeker gelukkig mee", zei Emons na afloop over zijn beste prestatie ooit.

"Net weer een treetje hoger dan vorig jaar, dus het gaat de goede kant op. Voor het tweede jaar op rijd die bevestiging, daar ben ik blij mee", zei Emons tegen de NOS. Aan de andere kan besefte de 25-jarige Tilburger dat er na deze botsing tussen Desmet en Van 't Wout misschien nog wel meer voor hem had ingezeten. "Tot aan de laatste bocht kon ik het goud proeven", zei hij voor de camera van de NOS. "Maar uiteindelijk is dit een goede prestatie." Emons won vorig jaar een bronzen medaille op deze afstand. Met de aflossingsploeg won hij toen goud op de vijf kilometer.