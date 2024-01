1250 handtekeningen voor bakkerij die moet sluiten: 'Dit is leven voor hem'

Er zijn 1250 handtekeningen opgehaald om te voorkomen dat de enige bakkerij in het historische Megen haar deuren moet sluiten. Brood- en gebakjeszaak Antoon & Frans is naast winkel ook een dagbesteding voor mensen met een beperking. Daardoor is het maatschappelijk onmisbaar voor de Megenaren. "Deze winkel heeft mijn zoon zijn vrijheid gegeven."

Voor het gezin van Berlinda van Vught is de bakkerij een plek die hun leven heeft veranderd. Zoon Remco, een geboren en getogen Megenaar van inmiddels 31, werkt er al jaren. "Hij heeft het er zo naar zijn zin", zegt zijn moeder trots. "En het heeft zijn zelfstandigheid enorm bevorderd." In de ochtend loopt Remco namelijk zelf naar de bakkerij. Geen busjes, geen taxi's: hij kan gewoon lekker lopen. "Hij vindt het fijn met alle cliënten die er ook werken en met alle klanten. Dit is leven voor hem", legt Berlinda uit. In de vijftien jaar dat hij er werkt, is Remco misschien één keer ziek geweest. Elke dag gaat hij stralend naar de winkel toe. Maar of Remco dat kan blijven doen, is niet zeker. De gemeente Oss wil de stekker namelijk uit Bakkerij Antoon & Frans trekken. "Het is een financieel besluit en er zijn te weinig cliënten", zegt raadslid en Megenaar Bas van der Voort. En daar is hij het, net als het merendeel van de inwoners van het dorp, niet mee eens. "We hebben 1250 handtekeningen opgehaald, die vandaag aan de gemeente worden overhandigd", vertelt Van der Voort. Ze willen een doorstart, of in elk geval een degelijk alternatief voor de cliënten. Want zij zijn hartstikke overstuur."

"Het is niet alleen een bakkerij, het is vooral een dagbesteding", zegt het raadslid. "Dagelijks krijgen zij hun waardering hier van de andere inwoners, want het is ook gewoon een ontmoetingsplek." En dat is precies wat het voor een moeder als Berlinda zo belangrijk maakt. "Mensen herkennen Remco, omdat ze hem hier bij de bakker zien. Als ik met hem door de straat loop, komen mensen naar hem toe om te groeten. 'Hey, bakker!', zeggen ze dan. Dat is zo warm om te zien. Dat je iemand met een beperking niet wegstopt, maar juist opneemt in de samenleving."

Diezelfde stadsgenoten hebben zich nu dus hard gemaakt voor de bakkerij. Wie door Megen loopt, ziet in elke straat meerdere affiches met de leus 'houd onze bakker dicht(er)bij'. Ze zamelden 1250 handtekeningen in en dat in een stad met 1695 inwoners. "Ik vind dat enorm veel en ik ben er ook heel trots op", reageert Van der Voort. "Ik heb er vertrouwen in dat er een doorstart gaat komen. Zeker als de gemeente en andere partijen zien hoeveel draagvlak er is."

Een affiche voor het raam (Foto: Carlijn Kösters).