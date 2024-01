Brand op zolder van monumentaal huis uit 1895, vlammen sloegen uit raam

De brand in een monumentaal woonhuis in het centrum van Helmond is onder controle, dat meldt de brandweer Brabant Zuidoost. Aan de buitenkant van het huis aan de Kerkstraat-Zuid was te zien hoe de vlammen uit het raam sloegen op zolder. Het woonhuis is rond 1895 gebouwd en is een gemeentelijk monument.

De eerste melding van de brand kwam iets na half vijf. Om voldoende slagkracht te hebben, schaalde de brandweer al snel op naar grote brand. Er kwamen drie blusvoertuigen naar de brand om te blussen. Ook een hoogwerker rukte uit, zodat de brandweer van bovenaf bij het vuur kon komen. Een waterwagen bood korte tijd hulp met aanvoer van voldoende bluswater. Ventilatie uitschakelen

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Volgens een woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen bij de brand. De brandweer doorzocht het huis om zeker te zijn dat er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand is niet bekend. Rond half zes meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Wel wordt er nog nageblust. De brandweer adviseert omwonenden om deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te schakelen als er sprake is van overlast door rook of stank. Het woonhuis werd rond 1895 gebouwd, oorspronkelijk zat in het pand ook een winkel. "Het pand is vooral van belang vanwege de sobere detaillering", aldus monumentenwerkgroep Helmond. Het pand staat op de hoek van Kerkstraat-Zuid en De Wiel.

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision

