Kinderfiets bij volgelopen weiland, hulpdiensten rukken massaal uit

Een kinderfiets bij een volgelopen weiland in Bladel heeft zaterdagmiddag voor veel ophef gezorgd. Een vrouw zag aan de Postelweg een aantal kinderen spelen bij het, grotendeels bevroren, water. Toen ze op een later moment voorbijkwam, waren de kinderen verdwenen maar zaten er wel gaten in het ijs. Ook de fiets lag er nog. De vrouw sloeg alarm.

Rond twee uur kwam de melding binnen dat er mogelijk iemand in het water kon liggen in het weiland aan de Postelweg bij het dorpspark De Groene Long. De vrouw vreesde dat er mogelijk een kind door het ijs was gezakt en zo onder water terecht was gekomen.

Nat pak

In totaal kwamen zo'n dertig hulpverleners van de brandweer, politie en ambulance naar het weiland. Een politiehelikopter zocht boven het water. Een traumahelikopter werd opgeroepen, net als duikers van de brandweer.

Nog voor de duikers en de traumaheli arriveerde bij het water, meldde een moeder zich bij het weiland. De fiets bleek van haar achtjarige zoon. Het jongetje had een nat pak gehaald in het weiland en was door z'n moeder opgehaald. Zijn fiets was blijven liggen, ze wilde die later ophalen.

Al met al bleek het dus loos alarm. "Maar als wij zulke meldingen krijgen, dan acteren we daarop", laat een woordvoerder van de politie weten.