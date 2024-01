Harrie Lavreysen pakt goud op sprint bij EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft zijn tweede gouden medaille veroverd op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Op de sprint, het onderdeel waarop hij olympisch- en vijfvoudig wereldkampioen is, veroverde de 26-jarige wielrenner uit Luyksgestel voor de derde keer de Europese titel.

Lavreysen versloeg in de finale de Pool Mateusz Rudyk in twee heats. Het was een herhaling van de finale van vorig jaar. In de halve finales had Lavreysen zijn landgenoot Jeffrey Hoogland al uitgeschakeld.

Lavreysen won al veel in zijn leven als baansprinter. Deze derde Europese titel op de sprint was zeker niet de belangrijkste, maar hij was onder de indruk van de sfeer in het Omnisport. "Ongelooflijk. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was echt genieten", sprak hij na zijn zege.