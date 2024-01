Harrie Lavreysen wint titanenstrijd met Hoogland en bereikt finale

Harrie Lavreysen heeft de finale bereikt van het sprinttoernooi bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. De vijfvoudig wereldkampioen en titelverdediger uit Luyksgestel versloeg in de halve finales zijn landgenoot en eeuwige rivaal Jeffrey Hoogland in twee heats.

Tegenstander in de finale is de Pool Mateusz Rudyk, die te sterk was voor de Israëliër Mikhail Yakovlev. Daarmee is de titelstrijd een herhaling van de finale van de EK van vorig jaar.

De twee renners Lavreysen (26) en Hoogland (30) maken al acht jaar de dienst uit op het koningsnummer van het baanwielrennen.

Trainingsmaatjes

Lavreysen verloor voor 't laatst in 2019 op 't koningsnummer van Hoogland. Sindsdien verloor hij nog maar één keer een heat van Hoogland op een titeltoernooi. Dat was in de door Lavreysen gewonnen olympische finale in Tokio.

In de tussentijd verzamelde de wielrenner uit Luyksgestel behalve de olympische titel ook vijf wereldtitels en drie Europese op de individuele sprint.

Al die jaren waren Hoogland en Lavreysen trainingsmaatjes, maar afgelopen zomer in Glasgow bleek de relatie flink bekoeld. Dat had te maken met de keuze van Lavreysen om oud-collegasprinter Hugo Haak als persoonlijke begeleider toe te voegen. Die kou lijkt inmiddels uit de lucht.

