Vrouw valt in diepe sloot en belandt in ijskoud water, man schiet te hulp

Een vrouw is zaterdag in Etten-Leur in een diepe sloot met water terecht gekomen terwijl ze haar hondje uitliet. Ze viel in de sloot, zakte door het ijs en belandde tot haar nek in het ijskoude water, zo meldt de politie.

Een alerte omstander zag het gebeuren en sprong in de sloot om de vrouw te redden. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe zij in de sloot kon belanden. "Mede dankzij zijn snelle ingrijpen kon de vrouw uit de sloot gehaald worden", meldt de politie. De man krijgt van de agenten nog een extra bedankje binnenkort. "Het vraagt moed om zo snel en adequaat te handelen", aldus de politie. De hond van de vrouw is door de politie opgevangen en verzorgd tot het diertje werd opgehaald.