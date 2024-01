Campings hebben geen naweeën van regenachtige zomer: veel vroegboekers

De regenachtige zomer van vorige jaar heeft geen invloed op het aantal boekingen bij Brabantse campings. Sterker nog, grote populaire campings lopen met hun reserveringen voor op schema. Dit past bij de trend die toerismedeskundige Joyce Zengerink ziet. "Mensen willen zekerheid en de beste prijs en gaan daardoor steeds eerder boeken."

Campingeigenaar Mirjam Kuijken van 'De Paal' in Bergeijk weet nog heel goed dat je jaren geleden met gemak in maart nog een plekje kon boeken in het hoogseizoen. "Dat is echt voorbij. in de drukste twee weken, midden in de zomervakantie zitten we gewoon vol." Dat is half januari al duidelijk. "En dat is twee maanden eerder dan normaal."

Aanwaaien

De Paal is een grote camping met 600 plaatsen. In het hoogseizoen zijn er dan zo'n 2500 gasten. Een verklaring heeft campinghouder Mirjam niet voor al die vroegboekers. "Ik kan alleen maar bedenken dat mensen zeker willen zijn van een plek omdat ze weten dat onze camping geliefd is."

Kleinere en onbekendere campings lopen gelijk met vorig jaar als het gaat over het aantal boekingen en hebben er dus zeker niet minder.

Ellie van der Wiel van De Mosterdpot in Woudrichem zegt dat ze rond deze tijd altijd nog weinig boekingen heeft. "Bij ons komen de kampeerders altijd aanwaaien, ook in het hoogseizoen. Mensen bellen vaak een dag vooraf nog of er een plekje vrij is. Het aantal seizoensplekken is stabiel gebleven ondanks de regen afgelopen zomer."

Meer boekingen

In het Brabantse plaatsje Zeeland zegt campinghouder Patrick van den Berg, van De Heische Tip, dat hij op dit moment meer boekingen heeft dan vorig jaar. "Maar ik heb een extra boekingskantoor dat waarschijnlijk voor extra reserveringen zorgt."

Toeristen laten Brabant deze zomer niet links liggen, hoewel Nederland wel achterloopt op vorig jaar als bestemming. "Er worden nu wel meer vakanties geboekt naar het buitenland, maar er zijn nu nog altijd meer Nederlanders die een vakantie in eigen land vieren dan voor de coronaperiode", zegt Joyce Zengerin die toerisme doceert aan Breda University of Applied Sciences. "Tijdens corona hebben Nederlanders hun eigen land ontdekt. Brabant heeft veel te bieden met leuke steden, grote attractieparken en mooie natuur."