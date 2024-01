Heldhaftig stel redt vrouw uit ijzige sloot: 'Haar angst is onvergetelijk'

De angst in haar ogen vergeet Marcus nooit meer. Samen met zijn vrouw redde hij zaterdag een 84-jarige vrouw uit een ijskoude sloot aan de Leursedijk in Etten Leur. "De vrouw had de lijn van haar oppashondje nog vast. Ik wil naar huis, zei ze."

De natte kleren van Marcus (53) hangen een dag later te drogen onder de overkapping in de achtertuin. "Gisteravond kwam eigenlijk het besef pas. De schrik", vertelt zijn vrouw Monique (55) die ook hielp bij de redding. "Vooral dat je haar zo ziet liggen. Die angst in haar ogen.." Haar man vult aan: "Dat beeld van toen we aankwamen, dat blijft het meest hangen." Het stel stapte gistermiddag rond kwart voor vier op de fiets richting de bioscoop. Maar om de hoek zag Marcus iets vreemds in de sloot naast het fietspad. "Ik zag iets paars. Er stond toen al een andere vrouw bij. Dichterbij zagen we dat het een mevrouw was met grijs haar. Ze zat helemaal onder het bloed. De vrouw lag languit op haar buik in de sloot. Het oppashondje van de vrouw stond heel beduusd op de kant om zich heen te kijken."

"Ik tilde haar via de zijkant van de sloot omhoog."

Marcus stapte direct van zijn fiets af en sprong in de sloot. "Ik tilde haar via de zijkant van de sloot omhoog. Het was gelukkig geen diepe sloot, maar 1.20m ofzo." Ondertussen kwamen er andere mensen bij en belde Monique met 112. “Ik heb haar met hulp van omstanders omhoog getrokken", vertelt Monique. Eenmaal op de kant bleek de vrouw aanspreekbaar. "Ze had een hoofdwond en wist niet hoe ze daar terechtgekomen was. Iemand uit de buurt heeft gauw dekens gehaald om haar op te warmen." De vrouw gaf aan dat ze het stel niet goed verstond omdat ze haar gehoorapparaat niet in had. Monique bleef de vrouw aan de praat houden. "Ze was scherp, want ze wist haar naam en adres te noemen."

"Ze heeft een flinke smak gemaakt."

Ondertussen probeerde Marcus de hoofdwond van de vrouw te stelpen tot de ambulance kwam. Hoe de vrouw gewond is geraakt en in de sloot terecht is gekomen, blijft een raadsel. "Ze heeft een flinke smak gemaakt. Misschien is ze uitgegleden." Marcus en Monique willen binnenkort een bloemetje brengen bij de vrouw. "We hebben contact gehad met haar dochter. Mevrouw ligt nog in het ziekenhuis ter observatie," vertelt Monique. Politieteam Weerijs laat weten de heldendaad van Marcus en Monique te willen belonen. "De heldhaftige man zal door ons nog een extra bedankje krijgen. Het vraagt moed om zo snel en adequaat te handelen!", schrijven ze op Facebook. Marcus en Monique blijven heel bescheiden. "Op de foto? Nee joh. We waren er op het goede moment op de juiste plek en dan help je meteen. Al die commotie achteraf verwacht je niet," lacht Marcus. "Iedereen zou dit gedaan hebben, toch?"