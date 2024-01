Flinke ravage in flat na gasexplosie, systeemplafond komt naar beneden

In een serviceflat aan de Eikendonck in Vught is zondagmiddag een explosie geweest in de keuken. Wat de explosie heeft veroorzaakt wordt onderzocht, maar vermoed wordt dat het om een gasexplosie gaat. Op het moment dat het misging, waren er twee mensen in de keuken aan het werk. In het gebouw wonen veelal ouderen.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse is het een ravage en moet het een flinke knal zijn geweest. Op de begane grond en de eerste verdieping liggen verschillende ramen eruit. In het gebouw zijn delen van het systeemplafond naar beneden gekomen. In de keuken liggen borden, schalen en wijnflessen op de grond. Op de eerste verdieping van het gebouw zit een recreatieruimte, daar was op het moment van de explosie niemand aanwezig. Op het moment van de explosie waren er twee mensen in de keuken. Volgens een wijkagent uit Vught zijn er geen mensen gewond geraakt. De brandweer kwam met drie voertuigen naar het gebouw. Ook de politie en een ambulance boden hulp. Inmiddels heeft de brandweer de flat gecontroleerd en is ook Enexis ingeschakeld. Het totale complex telt dertien verdiepingen en heeft 88 appartementen. Het is een serviceflat, bewoners kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen. De keuken zit aan de achterkant van de flat in een gedeelte dat twee verdiepingen telt. Een cateraar verzorgt het eten in het complex. De eigenaar van het cateringbedrijf laat weten dat hij niet weet wat er precies is gebeurd, verder kan hij nog niets kwijt.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

