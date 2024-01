Harrie Lavreysen wint derde gouden medaille: 'Het is gestoord'

Harrie Lavreysen (26) uit Luyksgestel heeft ook op de slotdag van de Europese Kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn een show weggegeven. Voor opnieuw volgepakte tribunes veroverde hij het goud op de keirin.

Bij keirin sprinten zes renners na vier rondes om de winst, nadat ze eerst op gang zijn geschoten achter een brommer. Titelverdediger Lavreysen hield de Pool Mateusz Rudyk en de Italiaan Stefano Moro achter zich en kon al juichen voordat hij de finish was gepasseerd.

Het is Lavreysen zijn derde gouden medaille dit EK baanwielrennen, nadat hij zaterdag zijn derde Europese titel op de sprint won. Woensdag werd in de teamsprint het eerste goud binnengesleept.

Met zijn drie gouden plakken maakt de Brabander geen geheim meer van zijn ambities voor de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. "Het is gestoord, ik speel met de natuurwetten. Het verschil is zo bizar", sprak hij na zijn zege.

Waar het vaak een millimetersprint is, kon Lavreysen rechtop zittend de finish passeren. "Ik dacht: als ik niemand zie, ga ik juichen."

Zo'n vijfduizend fans eerden Lavreysen in Apeldoorn als de koning van het toernooi.

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio was de baanwielrenner al goed voor twee gouden medailles. In Parijs wil hij naast de teamsprint en de sprint ook de keirin winnen.

