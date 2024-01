Een sok vol harddrugs in je onderbroek: Eindhovenaar opgepakt

Een 25-jarige Eindhovenaar is zaterdagmiddag opgepakt omdat hij op straat drugs dealde. De man bewaarde de drugs op een bijzondere plek, ontdekte wijkagenten op het moment dat ze hem fouilleerden.

Wijkagenten surveilleerden in burger aan de Suikerpeerstraat. De Eindhovenaar arriveerde in een donkere Audi en parkeerde op een parkeerplaats aan de Tarwelaan. Korte tijd later zagen ze iemand bij de man instappen en vrijwel meteen weer uitstappen. Voor de politie reden om aan te nemen dat er sprake was van een straatdeal.

'Bijzonder groot geschapen'

Ze besloten de man te fouilleren en zagen dat hij ‘bijzonder groot geschapen’ leek. “Het was ons bekend dat bij straathandel verdovende middelen vaak bij het kruis bewaard worden”, schrijft de wijkagent. Dat bleek ook bij deze man het geval. Hij had een grote hoeveelheid harddrugs verstopt in een sok bij zijn kruis.

Na die vondst heeft de politie ook zijn huis doorzocht. Bij de doorzoeking vonden ze een verboden wapen met munitie. Het wapen, de drugs en de auto zijn in beslaggenomen. De verdachte is verhoord en moet zich later voor een rechter verantwoorden.