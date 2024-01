Brabant telt meeste gemeenten die geen enkele asielzoeker opvangen

De afgelopen twaalf jaar heeft bijna één op de drie gemeenten in Nederland geen asielzoekers opgevangen. Brabant is met 22 gemeenten koploper, op de voet gevolgd door Noord-Holland (21 gemeenten) en Gelderland waar in achttien gemeenten geen enkele asielzoeker werd opgevangen. Dat blijkt uit onderzoek door de regionale omroep RTV Noord.

Uit de cijfers van het COA wordt duidelijk dat 111 van de 342 gemeenten in Nederland over de afgelopen twaalf jaar (periode 01-2012 tot 11-2023) zich niet heeft ingespannen om asielzoekers op te vangen. Maandag en dinsdag wordt in de Eerste Kamer de spreidingswet behandeld. Op grond van die wet kunnen gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te nemen. Zo krijgt het aanmeldcentrum in Ter Apel weer wat lucht. Voor alle duidelijkheid: de opvang van asielzoekers staat los van de huisvesting van statushouders, van wie duidelijk is dat ze in Nederland mogen blijven. Dit is het aantal gemeenten per provincie die afgelopen 12 jaar geen asielzoekers heeft opgevangen: Brabant: 22 gemeenten

Noord-Holland: 21 gemeenten

Gelderland: 18 gemeenten

Utrecht: 13 gemeenten

Zuid-Holland: 12 gemeenten Dit is het percentage gemeenten per provincie die geen asielzoekers heeft opgevangen. Utrecht: 50 procent

Noord-Holland: 48 procent

Friesland: 44 procent

Noord-Brabant: 39 procent

Gelderland 35 procent In Brabant draagt Budel in de gemeente Cranendonk met de recente crisisopvang een flinke steen bij aan de opvang van asielzoekers. Met betrekking tot de huisvesting van statushouders is de Rijksoverheid al wel een stap verder. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben gemeenten ieder een taak opgelegd gekregen voor het aantal statushouders dat ze op korte termijn onder moeten brengen. Daar zijn ook de gemeenten bij die de afgelopen jaren geen asielzoekers hebben opgevangen. Een deel daarvan is daar inmiddels mee aan de slag gegaan.