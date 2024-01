Vlucht van Valencia richting Eindhoven keert om door rook

Een vlucht van Transavia die zondagavond vanuit Valencia naar Eindhoven Airport zou vliegen, is vlak na het opstijgen omgekeerd om rookontwikkeling. Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia.

De rookmelding kwam uit de cockpit, maar na onderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van brand, aldus de woordvoerder. Waarom er een rookmelding kwam, wordt nog onderzocht.

Zodra de rook werd ontdekt, is het vliegtuig uit voorzorg terug gevlogen naar de Spaanse stad. Passagiers en vliegtuigpersoneel hebben het toestel veilig en ongedeerd verlaten. De passagiers zijn opgevangen in een hotel en kunnen maandag op een andere Transavia-vlucht naar Eindhoven, zegt de woordvoerder.

Op de website van Eindhoven Airport is te zien dat de vlucht vanuit Valencia is geannuleerd. De vlucht met vluchtnummer HV5108 zou eigenlijk om kwart over tien zondagavond landen op Eindhoven Airport.