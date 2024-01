Megadrukke ochtendspits voorbij: overal in Brabant stond het vast

Het was maandagochtend erg druk op de weg. Rond acht uur 's ochtends stond er in heel Nederland meer dan duizend kilometer file. Volgens de ANWB kwam dit met name omdat weggebruikers goed afstand hielden vanwege de voorspelde gladheid. Er gebeurden niet veel ongelukken.

In onze provincie was het met name afzien op de A67 tussen Eindhoven en Venlo, de A58 van Breda naar Eindhoven en de A27 van Breda richting Gorinchem. Ongelukken

Op de A67 van Eindhoven richting Venlo gebeurde rond acht uur 's ochtends een ongeluk bij Asten. De ANWB waarschuwde vervolgens voor een uur en een kwartier vertraging. Om halfnegen werd de weg vrijgegeven en nam de filelengte af tot acht kilometer. Toch moest het verkeer nog tot kwart voor negen rekening houden met een halfuur vertraging vanaf Geldrop. Ook op de A58 van Breda richting Eindhoven gebeurde een ongeluk. Daar werd om halfnegen 's ochtends bij Oirschot de linkerrijstrook afgesloten. Dit leidde tot een dertien kilometer lange file vanaf Tilburg Centrum-Oost. Om negen uur werd de afgesloten rijstrook vrijgegeven, maar tot halftien 's ochtends moest het verkeer hier nog rekening houden met acht kilometer file en veertig minuten vertraging. Op de A27 van Breda richting Gorinchem ging het rond kwart voor negen mis bij Werkendam. Daar werd na een ongeluk de linkerrijstrook afgesloten. Dit leidde tot halftien tot een zeven kilometer file vanaf Geertruidenberg, goed voor ruim veertig minuten vertraging. Aan het eind van de ochtendspits, rond negen uur, gebeurde ook nog een ongeluk op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen. Dit leidde tot een file tussen Bergen op Zoom-Zuid en Hoogerheide. Daar was tot kwart voor tien 's ochtends de weg afgesloten en werd het verkeer over de vluchtstrook geleid. De vertraging bleef hier beperkt tot ruim twintig minuten vertraging. Ook hier was het erg druk: A2 van Maastricht richting Eindhoven: van kwart over acht tot kwart voor tien 's ochtends zeventien kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide, goed voor veertig minuten vertraging.

A2 van Den Bosch richting Eindhoven: van kwart over acht tot kwart voor negen 's ochtends een halfuur vertraging tussen Vught en knooppunt Ekkersweijer.

A16 van Breda richting Rotterdam: van kwart over acht tot tot kwart voor negen 's ochtends achttien kilometer file van Breda-Noord richting Dordrecht, goed voor een halfuur vertraging.

A27 van Breda richting Gorinchem: van kwart voor acht tot kwart voor negen 's ochtends vijftien kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen, goed voor een klein halfuur vertraging. A50 van Veghel richting knooppunt Ekkersweijer: van kwart over acht tot kwart voor negen 's ochtends achttien kilometer file, meer dan twintig minuten vertraging.

A58 van Bergen op Zoom richting Breda tussen Roosendaal-Oost en Breda-West. Hier stond maandagochtend zeventien kilometer file tussen Roosendaal-Oost en Breda-West, goed voor een halfuur vertraging. Code geel

Een ANWB-woordvoerder liet weten de indruk te hebben dat het verkeer maandagochtend zijn best deed om op te letten. "Er waren minder ongelukken dan anders, ongelukken door gladheid kwamen amper voor." In heel het land geldt maandag en dinsdag code geel. Het KNMI waarschuwt dat sneeuwresten en nieuwe winterse buien plaatselijk gladde wegen kunnen veroorzaken. Weggebruikers worden gewaarschuwd om voorbereid de weg op te gaan en weerberichten en verkeersinformatie in de gaten te houden. Ook wordt aangeraden om bij gladheid het rijgedrag aan te passen.