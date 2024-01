Explosie in keuken van serviceflat: Peter overleefde de klap in de vriezer

Even iets uit de vriezer halen: het was misschien wel een levensreddende beslissing voor cateraar Peter Schotman. Hij was aan het werk in de keuken van een serviceflat in Vught waar zondagmiddag een explosie was. “Ik ga gewoon weer aan de slag”, zegt hij vastberaden.

“Ik ben blij dat mijn broer nog leeft”, zegt zijn zus Desiree geëmotioneerd. Samen runnen ze het bedrijf DPS Culinair. Peter was zondagmiddag in de serviceflat aan de Eikendonck toen er rond drie uur een explosie was in de keuken. Wat de ontploffing heeft veroorzaakt wordt onderzocht, maar vermoed wordt dat het om een gasexplosie gaat. “Peter stond godzijdank in de vriescel, die goed geïsoleerd is. De keuken is van beton, dat is ook zijn geluk geweest”, vertelt ze. “Ik ben heel blij dat we het nog kunnen navertellen. We zijn heel erg geschrokken, maar het gaat goed met ons.”

"De één kookte, de ander was bezig met de brandweer."

Desiree kreeg zondag na de knal een telefoontje van Peter, dat ze meteen moest komen. Het was volgens ooggetuigen een ravage. Op de begane grond en de eerste verdieping lagen verschillende ramen eruit. In het gebouw waren delen van het systeemplafond naar beneden gekomen. In de keuken lagen borden, schalen en wijnflessen op de grond. Toch lieten de twee zich niet uit het veld staan. Dezelfde dag stonden ze weer te koken. “We hebben op inductieplaten kunnen koken voor de bewoners. We konden ons opsplitsen: de één kookte, de ander was bezig met de brandweer.

"Bewoners noemden ons helden en kanjers."

Of dat niet heel bijzonder is? “Je moet wel voor de bewoners", zegt ze nuchter en bescheiden. "Zij noemden ons helden en kanjers.” In de flat wonen zo’n 88 ouderen. Het cateringbedrijf kookt voor ongeveer de helft van de bewoners. “Ook waren ouderen een verjaardag aan het vieren, daar was geen schade, dus je wilt door.” “We moeten wel door. De ouderen moeten eten. We hebben ook inkomsten nodig”, zegt Desiree. Haar broer Peter buffelt maandag door en heeft weinig tijd om te praten. “Ik ben heel druk met opruimen. Ik ga gewoon weer aan de slag. Tuurlijk ga ik vandaag koken”, zegt hij resoluut.

Ravage in de keuken (foto: Bart Meesters / SQ Vision).