Tieners bij grote politieactie aangehouden voor aanslag op huis agent

Bij de grote politieactie maandagochtend in Breda zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar en een man van 19 jaar. In totaal werden tijdens de politieactie vijf huizen in de wijk Hoge Vucht binnengevallen en doorzocht. De twee minderjarige verdachten zijn volgens een politiewoordvoerder aangehouden in de zaak van een aanslag op een huis aan de Passendalestraat.

Die aanslag met zwaar vuurwerk gebeurde vorig jaar op zondag 17 september. Het ging om een huis van een politieman, zo gaven buurtbewoners aan. Twee weken daarvoor werd op hetzelfde adres een steen door de ruit gegooid. De gebeurtenissen aan de Passendalestraat zorgden voor veel onrust in de wijk. In het onderzoek in deze zaak stuitte de politie ook op andere misdrijven waarmee de twee minderjarige verdachten in verband worden gebracht. Voor die andere zaken werd ook de man van 19 aangehouden. Om wat voor zaken het gaat, zegt de politie niet. Tientallen agenten op de been

Tientallen agenten waren sinds zeven uur maandagochtend betrokken bij de invallen. De politieactie is iets na elf uur afgerond. Een woordvoerder sluit echter niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Bij de doorzoekingen werden onde rmeer digitale gegevensdragers, zoals telefoons, in beslag genomen. De drie verdachten zitten vast. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Volgens buurtbewoners was er al langer onrustig in de buurt waar de aanslagen zijn gepleegd De politie deelde eerder de volgende beelden: