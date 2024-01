Zoektocht naar Yoran grootste burgeractie ooit: 'Saamhorigheid is groot'

Liefst 2500 mensen sloten zich afgelopen zaterdag aan bij de zoektocht naar de vermiste Yoran (16) uit Sleeuwijk. Een aantal dat de verwachtingen ver overtrof. Waarom we in zo'n situatie massaal te hulp schieten? Daar weet socioloog Peter Achterberg alles van. "Zo'n jongen is enorm kwetsbaar."

Het was de grootste burgerzoekactie in Nederland ooit. In grote rijen werd binnen een straal van een kleine dertig kilometer rond Sleeuwijk gezocht naar Yoran. Hij wordt sinds 24 december vermist. Een dag nadat hij verdween, werd zijn fiets gevonden op de Merwedebrug. Afgelopen vrijdag vond de politie na een tip ook zijn jas in de Merwede. De zoekactie zelf leverde een dag later helaas niks op. Dat er zó massaal gehoor is gegeven aan de oproep om mee te zoeken, heeft volgens Achterberg meerdere redenen. Volgens de socioloog aan Tilburg University begint dat met de leeftijd van Yoran. "We hebben hier te maken met een kwetsbaar kind. Yoran is 16 jaar. In de bloei van zijn leven, alles nog voor zich. Datzelfde zag je bij Hebe en haar oppas Sanne." Ook bij hun verdwijning in het najaar van 2022 leefde heel Nederland mee.

"Ik woon zelf totaal niet in de buurt, maar weet er toch alles van."

Ook de omgeving van waaruit Yoran vermist raakte, speelt volgens Achterberg een rol. "Het gebeurt niet in een grote, anonieme stad, maar in een kleine plaats waar veel mensen elkaar kennen. Er is geen vergelijkend wetenschappelijk onderzoek, maar je kunt je voorstellen dat die gemeenschapszin en saamhorigheid bijdraagt aan de wil om te helpen." Een andere factor is de grote, onbeantwoorde vraag die boven de verdwijning van Yoran hangt. "Het is een mysterie, dat veel mensen opgelost zouden willen zien. Daarbij komt het ook enorm veel terug in de media. Ik woon zelf totaal niet in de buurt, maar weet er toch alles van."

"Veel beter was het als dit helemaal niet nodig was geweest."