Politie zoekt Sabir Bouchan: 'We houden ernstig rekening met een misdrijf'

De politie is op zoek naar de 41-jarige Sabir Bouchan uit Etten-Leur. Sabir wordt vermist sinds donderdag 26 oktober van het vorig jaar. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Sabir slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De in Etten-Leur woonachtige Sabir Bouchan is woensdagavond 25 oktober nog gezien in een coffeeshop in Breda. Daar is hij op bewakingsbeelden vastgelegd.

Een dag later, donderdag 26 oktober, hebben getuigen hem nog in Bosschenhoofd gezien en gesproken. Daarna is geen teken van leven meer van hem vernomen.

Verdachte situatie

Kort nadat hij voor het laatst was gezien, deed zich een verdachte situatie voor bij zijn huis in Etten-Leur. Een kleine, zwarte Volkswagen (oud model) reed daar met piepende banden weg. Zelf reed Bouchan mogelijk in een Nissan Note met het kenteken L-871-BK.

De politie is op zoek naar de mogelijke verblijfplaats van Sabir Bouchan. Ook spreekt de politie graag met mensen die Sabir na 25 oktober nog hebben gezien of gesproken.

Elke informatie die kan leiden tot het vinden van Sabir Bouchan is welkom, zo laat de politie weten. De oproep wordt maandag in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant gedaan. Dinsdag wordt de oproep herhaald in Opsporing Verzocht.