Deuren van shishalounge eruit geblazen met zware bom: 1,5 jaar cel geëist

Een enorme explosie blies anderhalf jaar geleden de deuren uit een shishalounge in Eindhoven. De deuren in het portaal waren weg, ruiten waren aan diggelen en zelfs een auto die tien meter van de lounge af stond, was in brand gevlogen. Na een moeizaam onderzoek werd een van de twee mannen die de aanslag pleegden in de kraag gevat. En deze Oussama el O. (19) stond maandag voor de rechtbank in Den Bosch.

Maar met deze 19-jarige jongen heeft justitie niet de grote vis in de cel weten te krijgen, maar een uitvoerder. En dus bleef het ook in de rechtszaal onduidelijk waarom er zoveel geweld nodig was bij die shishalounge aan de Tongelresestraat.

Oussama wilde niks zeggen over zijn opdrachtgever. Hij kon alleen uitleggen wat zijn rol was: met een groepje mannen toog hij die nacht van 28 op 29 oktober 2022 van Amsterdam naar Eindhoven en wist hij niet wat hij precies ging doen. “Ik stond onder druk. Ik leefde na mishandelingen thuis lang op straat en die gasten hielpen mij vaak”, zo verklaarde hij de druk die hij toen voelde om ook eens wat terug te doen.

Maar volgens de officier van justitie wist de jongeman precies wat de opdracht was. Ze moesten op de shishalounge schieten en een bom laten afgaan. En daar kregen ze dan geld voor, een paar honderd euro, zo bleek ook uit berichtjes op zijn telefoon.

'DIEF'

Eenmaal in de Tongelresestraat deden Oussama en de andere, onbekend gebleven dader een masker op en liepen naar de lounge. Oussama pakte een spuitbus en spoot DIEF op de stoep. Daarna trok hij een vuurwapen en schoot een paar keer richting het pand met, volgens hem losse flodders, terwijl hij dat filmde. Zijn kompaan had een tas bij zich waar een explosief in zat.

Dat explosief was een zogenaamde shell, een zwaar stuk professioneel vuurwerk, wat normaal gesproken via een lanceerbuis in de lucht wordt geschoten. Nu werd dit vlak voor de gevel, samen met een eraan vastgetapete fles met benzine, tot ontploffing gebracht. De schade was dan ook enorm.

In de lounge waren na sluitingstijd ook nog mensen aanwezig. Dus dit had heel wat slechter af kunnen lopen, meende de officier. Bijvoorbeeld als er ook nog brand was uitgebroken in het pand.

Strafblad van zeven pagina's

Het was maar heel toevallig dat Oussama kon worden gelinkt aan de aanslag. Pas een half jaar na de explosie werd hij in Amsterdam aangehouden op een gestolen motor. Op zijn telefoon werden allemaal berichten en filmpjes gevonden van de aanslag in Eindhoven. En in zijn omgeving werden ook spullen gevonden om zoiets nog een keer te doen, zoals cobra’s, jerrycans benzine en mondkapjes.

Daarom en vanwege zijn zeven pagina’s strafblad, ging de officier van justitie ervanuit dat Oussama precies wist wat hij deed. Oussama zei van niet en verklaarde vooral hulp nodig te hebben om het leven op straat achter zich te laten om niet meer met foute mensen om te gaan. Van een celstraf zou hij alleen maar nog slechter worden en een behandeling zou hem veel meer helpen, zo vond hij.

Daar was de officier van justitie het wel mee eens, maar eerst moet Oussama anderhalf jaar de cel in wat haar betreft. En als stok achter de deur zou hij ook nog zes maanden voorwaardelijke celstraf moeten krijgen, voor als hij nog eens de fout ingaat. Volgens haar maakt Oussama zijn rol veel kleiner, maar blijkt uit zijn appverkeer wel dat ‘ie niet zo onschuldig is.

Horecavergunning ingetrokken

De shishalounge Club Number One is inmiddels gesloten. Na een eerdere aanslag, eind 2021, waarbij het explosief niet afging, moest de zaak al drie maanden dicht. Na de tweede aanslag in oktober 2022 had de gemeente er genoeg van en werd ook de horecavergunning ingetrokken. De eigenaar van het pand bouwt het gebouw nu om naar een woning. “Ze hebben hun doel bereikt”, zo zei hij boos in de rechtszaal.

De rechtbank doet op 29 januari uitspraak in deze zaak.

