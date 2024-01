Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision. Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision. Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision. Volgende 1/4 Dode en zwaargewonde bij brand in huis in Eersel, vier aanhoudingen

Bij een brand in een huis aan de Voortseweg in Eersel is een man om het leven gekomen. Een tweede man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vier mannen zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Volgens de politie werd het pand gekraakt.

De brand brak rond vier uur uit in het huis. De gewonde werd al snel naar de ambulance gebracht. De brandweer zocht toen nog naar het tweede slachtoffer. Die werd dood in het huis gevonden. Alle betrokkenen zijn volwassen en bewoners van het kraakpand. De verdachten zijn ook alle vier naar het ziekenhuis gebracht en gecontroleerd, omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd. De politie onderzoekt nog of de brand daadwerkelijk is aangestoken.

"Ze zijn een goede vriend kwijt."