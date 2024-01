Eindhoven breidt crisisopvang asielzoekers uit met nieuwe locatie

Eindhoven opent 1 februari een nieuwe crisisnoodopvang voor asielzoekers. Op de locatie aan de Noord-Brabantlaan zal tijdelijk plaats zijn voor tweehonderd mensen. Daarnaast zal de tijdelijke opvanglocatie in het Novotel aan de Anthony Fokkerweg worden uitgebreid.

In het hotel aan de Anthony Fokkerweg wonen nu nog vijftig asielzoekers. Daar komen vanaf februari 150 mensen bij. Het hele hotel zal voor de opvang worden gebruikt, samen met de gemeenschappelijke zalen en de buitenruimte. De nieuwe bewoners zullen 1 februari arriveren. De locatie blijft minimaal een jaar open.

Dringend beroep

Eindhoven breidt de noodopvang uit omdat het COA een dringend beroep heeft gedaan op de gemeente vanwege het tekort aan opvangplekken in Nederland. De nieuwe crisislocatie aan de Noord-Brabantlaan zal openblijven tot er genoeg oplossingen zijn voor de lange termijn. Eerder werd al bekend dat de tijdelijke COA-locatie aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven wordt uitgebreid van 96 naar 250 personen. Die opvang wordt eerst verbouwd en zal in september klaar zijn.