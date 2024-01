Protestactie trucker op snelweg kost motorrijder leven: celstraf geëist

Een vrachtwagenchauffeur (57) uit Mill moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 3 maanden de cel. Hij blokkeerde tijdens de boerenprotesten in juli 2022 met zijn vrachtwagen de A28 bij het Drentse Beilen. Hierdoor ontstond een file en werd een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort doodgereden door een achteropkomend busje. Tegen de Eindhovenaar (56) die achter het stuur zat, eist justitie 6 maanden cel. Dit werd duidelijk tijdens een rechtszaak woensdag in Assen.

De 57-jarige chauffeur uit Mill doet mee aan de actie. "Ik wilde solidair zijn met de boeren", zegt hij tegen de rechtbank in Assen. "Met de vrachtwagen was ik op weg naar huis. Ik vond het rustig op de weg. Ik zette mijn alarmlichten en andere lampen op de vrachtwagen aan en heb de wagen uit laten rollen." Midden op de snelweg kwam de vrachtwagen stil te staan.

Het is vrijdagmiddag 15 juli 2022. Boerenactiegroep Agractie heeft opgeroepen om een kwartier lang het werk neer te leggen om zo je ‘solidariteit met de boer’ te laten zien. Op verschillende plekken in Nederland worden snelwegen geblokkeerd. Waaronder ook de A28.

Het ongeluk gebeurde ongeveer 500 meter van de plek waar de vrachtwagenchauffeur zijn auto heeft stilgezet. "Ik heb er niks van gemerkt", zegt hij. Spijt heeft hij nu wel van zijn actie. "Achteraf gezien was het harstikke fout. Als ik het terug zou kunnen draaien, zou ik dat doen." Toch vindt hij zichzelf niet verantwoordelijk voor het ongeluk. "Ja, ik heb de file veroorzaakt. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat er dan in die file gebeurt."

Er ontstaat een file en nog geen veertig seconden later gaat het mis. De 56-jarige motorrijder Remco uit Amersfoort en een andere auto minderen vaart. Maar de 56-jarige chauffeur uit Eindhoven heeft dat niet gezien. "Ik zag de file te laat. Ik probeerde nog te remmen", zegt de man. Hij rijdt achterop een auto en motorrijder Remco. Remco overleeft het ongeluk niet. De mensen in de auto komen met de schrik vrij.

Daar denkt het OM anders over. "Zonder die file was er geen ongeluk", zegt de officier van justitie. "Een beroepschauffeur zou moeten weten dat dit gevaarlijk is." Hij noemt het roekeloos en eist een straf van 3 maanden cel. Ook moet hij een jaar zijn rijbewijs inleveren.

Maar hij is niet de enige die verantwoordelijk is voor het ongeluk waarbij Remco omkwam. De man uit Eindhoven die in zijn bestelbusje achterop de file reed, zou gevaarlijk hebben gereden. Hij zou oververmoeid achter het stuur hebben gezeten. Hij was al 15 uur aan het werk. Meerdere mensen hebben hem voor het ongeluk slingerend over de weg hebben zien rijden. Daarom wil justitie dat hij 6 maanden de cel in gaat.

De rechtbank in Assen doet over twee weken uitspraak.