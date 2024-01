Gordina van Vincent van Gogh is na 80 jaar 'weer thuis'

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft een half jaar lang een wereldberoemde logé in huis. Het is Gordina de Groot uit Nuenen. Ze stond model voor het werk ‘Kop van een vrouw’ van Vincent van Gogh. Het schilderij is na tachtig jaar weer te zien voor het grote publiek. "Fijn dat ze weer thuis is."

Lange tijd is het doek 'Kop van een vrouw' in particulier bezit geweest. In 2023 ging het over van een Haagse bankier naar een Britse kunstverzamelaar. De nieuwe eigenaar geeft nu het tijdelijk in bruikleen aan het Bossche museum. Conservator Helewise Berger kan haar geluk niet op nu het topstuk uit de Brabantse periode van Van Gogh in het museum hangt. “Het is een ontzettend bijzonder schilderij en we zijn trots dat we het hier kunnen laten zien. Het hoort ook wel thuis op Brabantse grond.”

"Je ziet goed hoe zwaar het leven op het land was."

Op het schilderij zie je de Nuenense Gordina de Groot. Volgens Berger is vooral de uitdrukking van haar indrukwekkend. “Gordina was een boerendochter en je ziet goed hoe zwaar het leven op het land was.” Gordina stond vaak model voor Van Gogh. “Je ziet haar bijvoorbeeld ook terug op Van Goghs meesterwerk ‘De aardappeleters’. Hij noemde haar Sien. We kennen haar naam, omdat Van Gogh haar noemde in een brief vanuit Parijs. In de buurt van Nuenen werd ze ook wel Dien genoemd. “

"Die vrouwenkoppen van hier met de witte mutsen – het is moeielijk."

In de winter van 1884-1885 schilderde Van Gogh in Nuenen een hele serie studies van boerenkoppen. De Brabantse boerinnen droegen indertijd witte mutsen. Die boeiden de schilder vanwege het contrast met de gezichten die deels in de schaduw bleven. ‘Die vrouwenkoppen van hier met de witte mutsen – het is moeielijk – maar het is zoo eeuwig mooi –’, schreef Van Gogh. Het Noordbrabants museum wilde het schilderij eigenlijk kopen maar werd vorig jaar al snel overboden. “Dat vonden we erg jammer en toen hebben we onze stoute schoenen aangetrokken en zijn we naar de eigenaar in Londen gegaan.”

"Fijn dat ze weer thuis is."

“We vroegen of het doek naar Brabant mocht en daar is hij mee akkoord gegaan”, zegt Berger trots. “Hij heeft het voor 5,5 miljoen pond gekocht, maar wij mogen het nu een half jaar van hem lenen. Daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor.” Die mening wordt gedeeld door Anne-Marie, vrijwilliger van het Noordbrabants museum. Terwijl ze een groep aan het rondleiden is, kan ze haar geluk niet op. “Het is geweldig dat we Gordina nu in het museum hebben. Fijn dat ze weer thuis is!”

"Ik krijg er toch een beetje kippenvel van."

“Dit is echt een van de werken van Van Gogh waarbij je hem eigenlijk zelf ziet, weerspiegeld door deze vrouw”, legt Anne-Marie uit. “Echt een vrouw van vlees en bloed. Ik krijg er toch een beetje kippenvel van. Heerlijk!” Het schilderij is vanaf dinsdag 16 januari zes maanden te zien in het Noordbrabants Museum. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Van Gogh-liefhebber Kees Rovers baalde vorig jaar als een stekker dat het schilderij niet in Brabantse handen kwam