Geen sneeuw op dak: politie komt hennepkwekerij op het spoor

Een hennepkweker in Roosendaal is deze week ontmaskerd door de sneeuwval. Agenten zagen een opmerkelijk verschil in de huizenrij aan de Ambrozijnberg. Waar de hele straat wit kleurde, sprong een dak met zwarte pannen eruit. De politie besloot een kijkje te gaan nemen in de woning.

Sneeuw is niet altijd voor iedereen een prettig weersverschijnsel. Maar de politie doet er haar voordeel mee. Het was haar opgevallen dat op het dak van één van de huizen aan de Ambrozijnberg in Roosendaal geen sneeuw lag. Natuurlijk: er kan hard gestookt zijn om het leven binnen draaglijk(er) te maken. Maar volgens de politie was er meer aan de hand. Dat vermoeden werd bevestigd want in het huis werd een hennepkwekerij gevonden met twee kweekruimtes. Zolang er nog sneeuw ligt, adviseert de politie mensen die ook zoiets tegenkomen, haar te tippen. Dat kan ook anoniem. Alles, zo zegt ze, om 'uw buurt veiliger te maken.'