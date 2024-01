Auto's en tankstations gesloopt: Mohamed heeft spijt, maar blijft in de cel

De man van 31 die begin oktober vorig jaar een spoor van vernieling achterliet in zijn woonplaats Den Bosch en Rosmalen, is niet gek. Zo zegt hij zelf. Ook heeft verdachte Mohamed W. spijt van wat hij aanrichtte. De in ons land geboren Syriër vertelde dat woensdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch.

De ‘sloper’ legde al fietsend in de nacht van 5 op 6 oktober tientallen kilometers af. Onderweg werd van alles en nog wat vernield. Auto's, tankstations en geldautomaten liepen forse schade op. Het duurde uren voordat hij kon worden gestopt. Na de arrestatie zei de politie bekend dat Mohamed W. verward gedrag vertoonde. En dat hij ontkende voor de vernielingen verantwoordelijk te zijn. Maar bij de rechtbank in Den Bosch zei Mohamed de meeste vernielingen wel te hebben gepleegd.

"Ik wil de schade ook betalen, maar laat me alsjeblieft vrij."

“Excuses aan alle gedupeerden. Ik wil de schade ook betalen, maar laat me alsjeblieft vrij”, voegde hij eraan toe. De rechter wees het verzoek af. Dit betekent dat de man tot aan de inhoudelijke behandeling, op 11 april, vast blijft zitten. W. zag er deze woensdag niet bepaald als een sloper uit. De Nederlander met Syrische roots was sterk vermagerd en droeg een trainingspak dat enkele maten te groot leek. Dat hij er zo iel uitziet, kan een gevolg zijn van zijn gevangenschap. Volgens zijn advocaat zondert hij er zich af en eet hij er niet of nauwelijks. Waarom zijn cliënt zich in die oktobernacht zo gedroeg, werd woensdag niet duidelijk. Daarvoor moet hij door een psycholoog worden onderzocht. Aan een eerdere diagnose weigerde de man, die tot zijn arrestatie in een opvang in Den Bosch verbleef, mee te werken. Hij wilde alleen praten met een maatschappelijk werker, die ook zijn familie bijstaat.

"Ik ben niet gek, ik was mezelf kwijt."

“Ik ben niet gek of psychotisch. Ik was mezelf kwijt en vraag me zelf ook af hoe dit allemaal kon gebeuren.” Volgens zijn advocaat moet het een opeenstapeling van frustratie, teleurstelling en woede zijn geweest. Een schreeuw om hulp: "Dit was geen vandalisme." Mohamed W. is weliswaar in ons land geboren, maar zijn uit Syrië gevluchte familie heeft de nodige oorlogsverschrikkingen meegemaakt. Dat is ook Mohamed niet in de koude kleren gaan zitten. “Bovendien”, zo wilde de verdachte zelf nog kwijt, “ben ik vaak door mensen uitgescholden en voor de gek gehouden. Ik heb ook al eens vastgezeten. Van dit alles heb ik een trauma overgehouden. Daarom wil ik uit de gevangenis. Laat me vrij. Ik wil desnoods op straat slapen.”

"Jullie mogen me niet uitlachen."