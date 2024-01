Achtergelaten hond Snoetje heeft na 7 maanden nieuw baasje gevonden

Hond Snoetje, die al zeven maanden in het dierenpension van Piet Tonies in Oss verblijft, heeft een nieuw baasje. De Australische herder mocht afgelopen zomer een week logeren in het dierenpension, maar werd daarna nooit door de eigenaresse opgehaald. De 72-jarige Piet zat met de rekening, die inmiddels 2500 euro bedroeg. Dit weekend verhuist de viervoeter, dankzij een gulle gever die de schuld van de eigenaresse afbetaalde, naar zijn nieuwe thuis in Geffen. "Het is een prachtig hondje."

Zeven maanden bleef Piet voor Snoetje zorgen, nadat de eigenaresse keer op keer haar afspraken niet nakwam en niet meer kwam opdagen. In de 42 jaar dat Piet zijn dierenhotel runt, is het volgens hem vijf keer eerder voorgekomen dat baasjes spoorloos bleven. "De vrouw stuurde me verschillende berichtjes met redenen waarom ze Snoetje niet konden komen halen. Dan moest ze werken, daarna waren de kinderen ziek, toen ging de auto kapot en daarna had haar partner de auto mee. En dat gaat al een half jaar zo. Als ik bel, nemen ze de telefoon niet op", zei Piet afgelopen weekend.

Mark Zijlstra, meubelondernemer uit Limburg en bekend van tv-programma's als ‘Married at first sight’ en ‘Steenrijk Straatarm’, trok zich het lot van het achtergelaten hondje en pensionhouder Piet zó aan, dat hij besloot om de schuld van de eigenaresse te betalen. "Hij heeft contact gezocht met de eigenaresse en haar verhaal aangehoord. Mark wilde mij het openstaande bedrag betalen om Snoetje een nieuw thuis te geven, maar ook om de mevrouw uit het slob te trekken", zegt Piet. Piet was heel blij met de hulp uit onverwachte hoek. Dinsdag kwam de meubelondernemer speciaal voor Snoetje naar het dierenpension in Oss toe. "Mark en ik wilden niet lang over het bedrag onderhandelen. Uiteindelijk heeft hij 2000 euro naar mij overgemaakt. Daarmee is voor mij de kous af", vertelt de opgeluchte Piet.

Door alle aandacht in de media van afgelopen dagen, is Piet overspoeld met belletjes en mailtjes van mensen die Snoetje met liefde een nieuw thuis wilden geven. "In totaal hebben 169 personen zich gemeld. We hebben alle brieven en mails op een hoop gegooid en er één uitgekozen. Eigenlijk was het een soort loterij", lacht Piet. Dinsdag kwamen de potentiële nieuwe baasjes van Snoetje gelijk kijken, maar dat bleek geen match met hun eigen hond te zijn. Woensdagmiddag was het in een tweede poging wel meteen raak. Zaterdag verhuist Snoetje, na zeven maanden in onzekerheid te hebben gezeten, naar zijn nieuwe baasjes in Geffen. "We hebben 15 jaar een hond gehad, die we net voor kerst is moesten laten inslapen. Snoetje heeft binnen en buiten alle ruimte om te spelen", zegt de trotse nieuwe eigenaresse.

Ook Piet is blij met de nieuwe eigenaren. "Het klikt en ze hebben een grote tuin. Dat is fantastisch voor Snoetje. Hij moet alleen nog even naar de kapper", zegt hij lachend. "Een knipbeurtje is wel nodig", vult de nieuwe eigenaresse aan. De vrouw die de hond niet kwam ophalen, zegt door omstandigheden in de schulden te zitten. Ze heeft er vrede mee dat Snoetje een nieuw thuis heeft. We gingen vorige week langs bij Piet en de achtergelaten Snoetje: