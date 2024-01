Sterk PSV klopt FC Twente en wacht nu bekerkraker tegen Feyenoord

Wie stopt PSV dit seizoen? De Eindhovenaren zijn in de Eredivisie niet te kloppen en maakten woensdagavond ook indruk in de TOTO KNVB Beker. Met FC Twente lootte PSV toch zeker geen kleintje, maar het verschil in niveau was vrij groot: 3-1. Volgende week woensdag staat in het bekertoernooi de kraker tegen Feyenoord op het programma.

PSV-trainer Peter Bosz koos niet voor dezelfde namen als afgelopen zaterdag toen Excelsior met 3-1 werd verslagen. Onder de lat stond Joël Drommel, die in de beker eerste doelman Walter Benitez vervangt. Links voorin kreeg Yorbe Vertessen het vertrouwen en dat ging ten koste van Malik Tillman. Laatstgenoemde mocht op het laatste moment toch opdraven als vervanger van Joey Veerman, die in de warming-up afhaakte.

Sterke beginfase

Er viel geen enkele sneeuwvlok en dus waren de omstandigheden in het Philips Stadion prima. Het was wel fris, maar de spelers van PSV zorgden ervoor dat de supporters het warm kregen in de beginfase. De Eindhovenaren walsten over FC Twente heen en het was een wonder dat het na een een kwartier nog 0-0 stond.

Voormalig PSV-doelman Lars Unnerstall moest in de negentiende minuut wel vissen na een prachtige goal van Yorbe Vertessen. De Belg zocht de kaats met Luuk de Jong en haalde snoeihard uit: 1-0. Vertessen betaalde het vertrouwen niet alleen uit met een knappe goal, maar ook met een aantal goede acties. Nog steeds staat hij in de belangstelling van het Duitse Union Berlin, maar Peter Bosz wil de vleugelaanvaller niet kwijt.

Tactisch plan

Na de 1-0 bleef PSV overal op het veld vol druk zetten en FC Twente kreeg amper ruimte om aan een fatsoenlijke aanval te bouwen. Eén keer werden de gasten gevaarlijk, maar de schuiver van spits Ricky van Wolfswinkel miste kracht en richting. Een blessurebehandeling van verdediger Robin Pröpper was voor FC Twente-trainer Joseph Oosting de kans om zijn ploeg naar de zijlijn te roepen voor het bespreken van het tactische plan. Met succes, want de ploeg kreeg meer controle. PSV werd via De Jong nog wel gevaarlijk, maar zijn schot belandde in het zijnet.

Prachtige goal

Voetballend was de start van de tweede helft niet te vergelijken met die in de eerste. Maar als het voetballend niet loopt zoals gewenst, dan is het hoofd van De Jong een wapen. De kopsterke spits torende bij een corner boven zijn tegenstander uit en knikte binnen: 2-0. Ruim vijf minuten later had ook de derde aanvaller van PSV gescoord. En hoe. Johan Bakayoko was de defensie te snel af en schoot de bal prachtig in de hoek: 3-0.

Het duel leek beslist, maar na 68 minuten werd het toch nog een beetje spannend door de goal van Manfred Ugalde. Een treffer met een flinke buitenspelgeur, maar door het ontbreken van de VAR ging er geen streep door de 3-1. FC Twente kreeg door de goal wat meer vertrouwen en in de slotfase ook wat kansjes, maar dichterbij liet PSV de bezoekers niet komen.

Goed nieuws voor PSV was de terugkeer van Hirving Lozano. De Mexicaan kampte met een hamstringblessure, maar trainde al een tijdje mee met de groep. Ook Noa Lang kwam in het veld, zodat de PSV-trainer de komende wedstrijden nog meer te kiezen heeft.

Feyenoord

Door de winst gaat PSV volgende week woensdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker naar De Kuip voor het treffen met Feyenoord. Eerst gaat de koploper zondag in de Eredivisie naar FC Utrecht. Bij winst breekt PSV het overwinningenrecord vanaf de competitiestart.

