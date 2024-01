Auto vliegt over rotonde N269: dode en zwaargewonde

Bij een ongeluk op de N269 bij Hilvarenbeek is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Ook raakte er iemand zwaargewond. Dat meldt de politie. Het tweetal zat in een auto die ter hoogte van een rotonde werd gelanceerd en tientallen meters verderop ondersteboven belandde.

Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval, er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De auto kwam rond half een uit de richting van Tilburg. Op de rotonde ter hoogte van de Tilburgseweg is de auto rechtdoor gereden en vervolgens tientallen meters verderop ondersteboven naast een fietsbrug beland. Drie ambulances, een traumahelikopter en een traumateam kwamen naar het ongeluk om hulp te verlenen. De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan. Ook donderdagochtend is de weg nog afgesloten in de rijrichting van Diessen.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision