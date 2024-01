PSV heeft verschillende wapens: 'Iedere voetballer is beter geworden'

Zonder puntverlies bovenaan in de Eredivisie, door in de Champions League en zonder moeite naar de achtste finale van de beker. PSV maakt indruk en vooralsnog is er in eigen land geen enkele ploeg die de Eindhovenaren echt pijn kan doen. Trainer Peter Bosz snapt dat tegenstanders zich aanpassen. "Als speler van RKC heb ik tegen het PSV met Ruud Gullit gespeeld, toen wisten we niet wat ons overkwam. Zoveel druk en zo'n hoog tempo, dan pas je je als ploeg echt wel aan."

PSV was woensdagavond in de KNVB Beker een maatje te groot voor FC Twente: 3-1. Ook in de fase dat het voetballend wat moeilijker liep, sloeg de ploeg van Bosz toe. “We hebben het hele seizoen al meerdere wapens. Lukt het niet met goed spel en individuele acties, dan hebben we Luuk de Jong als kopsterk eindstation. Hij is zo ongelofelijk goed met het hoofd.”

In iedere selectie zijn er blessuregevallen en zo ook bij PSV. Bosz maakt zich daar niet druk over, want hij weet dat op de bank hongerige spelers zitten. “Als er jongens wegvallen zoals Joey Veerman tegen FC Twente, dan brengt dat het team niet uit evenwicht. Malik Tillman speelde geweldig op die positie. En toen Jerdy Schouten ziek naar de kant ging, pakten anderen het op. Dat is knap van het elftal.”

Bosz vindt dat niet alleen het team is gegroeid. “Iedere voetballer in deze selectie is beter geworden. Je ziet dat dat automatisch gebeurt. Het niveau op de training is heel hoog en spelers dagen elkaar uit om op dat niveau mee te gaan. Ik merk bij iedereen de juiste focus. Maar anders zorgen daar de ervaren spelers in de ploeg wel voor.”

Feyenoord is volgende week woensdag de volgende opponent in de beker. “Dat is misschien wel de zwaarste wedstrijd van het seizoen. We hebben ze al twee keer eerder getroffen en toen aangetoond dat we daar kansrijk zijn. Maar eerst wacht komende zondag FC Utrecht in de Eredivisie. Ook een ploeg die het ons moeilijk kan maken.”

Eén van de ervaren spelers bij PSV is André Ramalho. De verdediger is lyrisch over zijn ploeg. “Er hangt een fantastische sfeer in de groep. We zijn een echt team en vechten voor elkaar. Onze grootste kracht is dat iedereen alles geeft. Als we winnen, zijn we nooit helemaal tevreden. We kijken naar details om ons te verbeteren.”

PSV is nog voor alle prijzen in de race. Als het aan Ramalho ligt, staat hij dit seizoen meerdere keren bij een huldiging op het Stadhuisplein. “Ons doel is om alles te winnen. Als er een titel is, dan willen we daar voor knokken. We zijn goed op weg, maar hebben natuurlijk nog niks. In de competitie wacht eerst FC Utrecht, die slecht zijn begonnen maar in betere vorm zijn. En daarna wacht in de beker Feyenoord, een hele zware wedstrijd. We hebben de kwaliteiten om ze te verslaan.”

