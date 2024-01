Meisje (13) zwaargewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Een meisje van dertien is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat ze op haar fiets is aangereden. Het ongeluk gebeurde op de Geenhovensedreef in Valkenswaard. De automobilist is doorgereden na het ongeluk en wordt gezocht.

Het meisje liep ernstig hoofdletsel op, zo laat de politie weten. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de Haagstraat en Koningsvaren. De automobilist reed na de aanrijding door. Het gaat om een donkerblauwe Volkswagen Golf met veel schade aan de voorruit en aan de voorzijde van de auto. De politie roept op om 112 te bellen als de auto wordt gezien. “We hopen hem of haar uiteraard snel te vinden, maar we roepen deze bestuurder vooral op zichzelf bij ons te melden.”

Foto: Jozef Bijnen / SQ Vision