Een dakloze in huis nemen: Monique deed het en geeft Eus nu onderdak

Zou je een dakloze in huis nemen? Steeds meer mensen raken dakloos, dus gemeenten in onze provincie komen met plannen. In Tilburg willen ze kwetsbare dakloze jongeren onderdak geven bij mensen thuis. Maar het Tilburgse plan is niet nieuw. In Hasselt, in België, gebeurt het al: “Dit voelt niet als een dakloze. Dit is een jongere in nood en die mag hier wonen zolang het nodig is.”

Met een schep maakt Monique Meeuwissen uit Hasselt haar stoep sneeuwvrij en Eus helpt haar. Eus (18) is dakloos en vond bij Monique onderdak. Het is niet zijn echte naam: die mag om veiligheidsredenen niet in dit artikel. Dat Monique Eus helpt, is voor haar vanzelfsprekend: “Ik woon in een groot huis. Kamers genoeg. Boven is een kamer vrij en die heeft Eus tot zijn beschikking.”

Een flink contrast met de protesten die klinken als bekend wordt dat er een daklozenopvang in de buurt komt. Het heeft allemaal te maken met stereotypes en vooroordelen, vindt Musti: “Dat vind ik heel erg en heel jammer. Het gaat niet om jongeren die drugs gebruiken of stelen. Ze hebben gewoon pech. Wat wij zien, is dat veel jongeren een lastige situatie thuis hebben. Dan is een warm nest heel belangrijk.”

VZW Homie is de organisatie die de opvang van daklozen bij mensen thuis regelt. Vier jaar geleden gestart door Musti Önlen. Hij begon jonge daklozen op te vangen in een caravan: “Op een natuurlijke manier kwamen daar burgergezinnen bij”, herinnert hij zich. “Ze zeiden: ‘Musti, wanneer er nood is en een jongere zou op straat moeten slapen, bel mij dan op, want ik heb nog een kamertje vrij.’”

Eus luistert ontroerd naar de woorden van Monique. “Echt een lieve vrouw”, zegt hij. “We doen veel samen, leven in een familiesfeer. Dat is belangrijk als je je eigen familie even niet hebt.” Eus stond, nadat hij uit de kast kwam, van de ene op de andere dag op straat: “Ik ben homoseksueel en toen ik uit de kast kwam, werd dat door mijn familie niet geaccepteerd. Ik moest uit huis en kwam terecht bij VZW Homie.”

Op dit moment vangt Musti met zijn collega Vanessa 19 jongeren op. Samen proberen ze dat warme nest te geven. “Hee schatje”, roept hij als ze videobellen met één van zijn ‘kinderen’. De jongen moet binnenkort naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. “Wilt ge dat ik meega?”

Verderop zit Stefano te studeren voor zijn examen later die dag. Hij is erg zenuwachtig, maar Musti begeleidt hem naar school, tot aan de examenzaal: “Musti is heel persoonlijk. Hij werkt vanuit zichzelf, niet als een gediplomeerde”, Vindt Stefano. Met leeftijdgenoten woont hij in het opvanghuis van Homie. En dat Musti hem als een eigen kind benadert? “Dat vind ik wel fijn. Jongeren zien elkaar hier ook wel als broer of zus. We helpen elkaar waar nodig, dus het klopt wel: we zijn één grote familie.”

Het Tilburgse LST-raadslid Perry Janssen ging ook al eens kijken in Hasselt en werd enthousiast over Homie. Hij bracht het bij collega-raadsleden onder de aandacht en binnenkort komt Musti in Tilburg vertellen over zijn werkwijze.