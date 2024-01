Ton en Joke konden maandenlang niet naar huis na brand: 'Alles was weg'

De bewoners van 22 appartementen in Den Bosch kunnen nog niet terug naar huis na een grote brand in een parkeergarage onder het complex. Die brand heeft scheuren in de constructie veroorzaakt. Bewoners van een appartementencomplex aan de Chabotstraat in Breda kunnen erover meepraten. Ruim een jaar geleden overkwam hen hetzelfde. "Alles was weggesmolten: de kabels, de leidingen. Pas na acht maanden mochten we weer terug naar huis."

Bij de brand op 28 december 2022 brandden meerdere auto's uit en ontstond er schade aan de constructie van het complexin Breda. Net als in Den Bosch dus. Maanden van onzekerheid volgden, want bewoners van negentien appartementen konden lange tijd niet terug naar huis. Later werd duidelijk dat de brand was aangestoken. Er is nooit iemand voor aangehouden. "De eerste weken zag ik die film steeds voor me", blikt Joke Schets (73) nu terug. "Mijn man Ton en ik zaten thuis tv te kijken. Eerst viel de tv uit en even later zagen we rookwolken bij het balkon." Daarna hoorde het stel vreemde geluiden. "Het klonk als de wrijving van het beton, alsof er spanning op stond", vertelt Ton. "Toen ik dat hoorde dacht: we moeten hier weg!" Snel pakte Joke haar medicijnen, de telefoons en de iPad. "De galerij stond vol rook, dus zijn we met handdoeken over ons hoofd naar buiten gegaan."

"Van de verzekeringen mochten we maar een paar duizend euro gebruiken voor onderdak."

Die eerste maanden herinneren de twee zich vooral als een periode van 'overal achteraan bellen en mailen'. "Alles was door de brand weggesmolten. Alle kabels en leidingen", vertelt Ton. Het stel kon de eerste twee weken terecht bij hun zoon. "Daarna hebben we drie maanden op vakantiepark de Katjeskelder in Oosterhout gezeten. Maar dat kon niet eeuwig duren, want van de verzekeringen mochten we maar een paar duizend euro gebruiken voor onderdak." Zo zag de brand in december 2022 in Breda eruit:

Via de woningcorporatie kwam er een appartement vlakbij hun oude appartement vrij. "Alle elektrische apparatuur was daar gelukkig al en we hoefden die maanden geen gas, water en licht te betalen." Meubels hadden de twee niet meer. Die kochten ze bij de kringloop. "We konden alleen wat stoelen en ons eigen bed meenemen. Eindelijk weer in je eigen bed was zo fijn!" Ton en Joke vonden het lastig dat de schoonmakers met hun spullen bezig waren. "Er komen allerlei mensen binnen, zo'n zeven man. Om je huis schoon te maken en leeg te halen. Al die mensen gaan door jouw kasten en persoonlijke spullen. Dat was wel heel apart." Sinds de brand ziet Joke zichzelf nu als amateur-verzekeringsexpert. "Ik weet er nu alles van. Alles wat vastzit, zoals de keuken en de wc hoort bij je opstalverzekering en de rest is inboedel," vertelt ze lachend. '

"In die tijd merk je hoe fijn het is als je zoons en kleinkinderen langskomen."

Acht maanden na de brand, afgelopen september, konden Ton en Joke eindelijk terug naar huis. "Dat was echt hartstikke fijn!" Er moesten nieuwe lampen, een vloer, gordijnen en jaloezieën worden gekocht. "Alles zat onder de roest en de vloer bolde op." Het stel is hun gezin sinds de brand nog meer gaan waarderen. "In die tijd merk je hoe fijn het is als je zoons en kleinkinderen langskomen. Je bent afhankelijk van andere mensen. Geniet van de goeie dingen, zou ik zeggen!" Bewoners van getroffen appartementen in Den Bosch slapen noodgedwongen in een hotel: