Het wordt onstuimig met veel wind en regen, onze weerman vertelt je wanneer

Wie houdt van het winterse zonnetje en de witte landschappen, heeft nog maar een paar dagen om ervan te genieten. Vanaf maandag draait het weer om. Dan krijgen we veel wind, regen en wat hogere temperaturen. "Geniet van het zonnetje nu het nog kan", zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Komende dagen houdt het winterse weer nog even aan. Vrijdag gaat het op sommige plekken sneeuwen en tot en met zondag blijft het vriezen. Maar vanaf daarna is het even klaar met de winterpret. "We krijgen herfstachtig weer", vertelt de meteoroloog.

Onstuimig en heel nat

Vanaf maandag gaat het namelijk stevig waaien. Geen paniek, want van een storm is volgens de weerman absoluut geen sprake. Maar met windkracht zes wordt het wel een onstuimige dag. We spreken van een storm vanaf windkracht negen. "De wind begint in de nacht van zondag op maandag. Het is een stevige wind, met windstoten tussen de 70 en 75 kilometer per uur."

De wind komt vanuit het zuidwesten en zal ook vooral daar door Brabant razen. Dat gaat gepaard met veel regen. "Het wordt onstuimig en heel nat. Daardoor gaat de temperatuur snel omhoog. Het wordt vanaf maandag tussen de twaalf en dertien graden. In januari gaat dat helaas niet gepaard met zon", vertelt Van Bernebeek.

Koudere nachten

Woensdag blijft het ook nog waaien en regenen. Daarna wordt het weer wat rustiger, volgens de weerman. "Later in de week worden de nachten weer wat kouder. Maar dat zal niet meer zijn zoals de afgelopen twee weken. Het vriezen is voorlopig voorbij."

