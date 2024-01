Wakker Dier pakt Jumbo aan: 'Ga mee met je tijd, Juuuumbooo', maar mag dat?

In de radioreclame van Wakker Dier krijgt supermarkt Jumbo uit Veghel ervan langs. Omdat ze klanten 'ongegeneerd veel vlees aansmeert', stelt de stichting voor dierenwelzijn. Op de melodie van Jumbo maken ze er een cynische radiospot van. Hoeveel effect heeft zo'n radiospot en mag je zomaar andermans merk gebruiken voor een kritische noot?

In de reclamespot wordt Jumbo's grootste concurrent Albert Heijn door Wakker Dier juist de hemel in geprezen. Want zij hebben volgens de stichting wél grote stappen gezet om klanten de plantaardige kant op te krijgen. 'Jumbo maakt daar liever gehakt van', klinkt het dan. En vervolgens op de herkenbare melodie van de Veghelse grootgrutter: 'Ga mee met je tijd, Juuuuumbooooo'. "Het is dat deze reclame van Wakker Dier komt, en niet van Albert Heijn. Anders zou dit niet mogen", stelt juriste Charlotte Meindersma. Wakker Dier mag dit doen, op basis van vrijheid van meningsuiting. "Je mag als Wakker Dier een statement maken. Het enige wat een probleem kan zijn, is dat ze zegt dat Jumbo niets goed doet en geen alternatieven biedt. Ik weet niet of dat feitelijk klopt."

"Wat we zeggen moet ook een beetje spannend zijn voor bedrijven."

Wakker Dier is overtuigd van hun aanpak, weet woordvoerder Collin Molenaar. "Onze eigen ervaring is dat het helpt. We hebben in het verleden veel acties gevoerd voor het welzijn van kippen. Die acties hebben jaren gedraaid en heeft ervoor gezorgd dat al het huismerk kippenvlees in supermarkten inmiddels één ster van het 'Beter Leven Keurmerk' heeft." Volgens de stichting valt alles wat ze doen binnen de wet. "We zorgen ervoor dat alles dat we zeggen ook klopt en dat het binnen de juridische grenzen gebeurt, dat doen we in overleg met een juridisch specialist. Alles met een flinke knipoog. En wat we zeggen moet ook een beetje spannend zijn voor bedrijven." De club wil dat Jumbo plantaardiger wordt maar uit cijfers zou blijken dat Jumbo het slechtst van alle supermarkten presteert. "Zij verkopen 68 procent dierlijke eiwitten, Albert Heijn 57 procent, Aldi 63 procent en Lidl 61 procent. De Jumbo is nog wat conservatief: veel vlees en dierlijke producten." De spot kan Jumbo de nodige reputatieschade opleveren, denkt Tobias Cohen Jehoram, hij is hoogleraar intellectueel eigendomsrecht en advocaat. “Daar kan Jumbo zich als merkenhouder tegen verzetten, behalve als Wakker Dier een geldige reden heeft. Als alles wat Wakker Dier beweert in de reclamespot feitelijk klopt, dan hebben zij hier een geldige reden.”

"Zo mag je een parodie maken op iets wat je bekritiseert."

Een gang naar de rechter ziet Cohen dan ook niet als kansrijk. “Dat laat Jumbo wel uit z’n hoofd. Dat is koren op de molen van Wakker Dier. Dan krijgt de reclame nog meer aandacht. En al helemaal als je de zaak zou verliezen, wat hier wel waarschijnlijk is.” Dat het deuntje onder de reclame nagenoeg hetzelfde is als dat van Jumbo, is ook geen reden om te klagen. “Auteursrechtelijk kan het beschermd zijn, als is de jingle hier wel heel kort. Maar ook die wet kent uitzonderingen. Zo mag je een parodie maken op iets wat je bekritiseert. Ook daar heeft Wakker Dier de betere kaarten in handen.” Tot die tijd kan Jumbo ook stilzitten terwijl ze geschoren wordt want de radiospot draaide donderdag voorlopig het laatst. Molenaar: "Maar deze reclame kan over een maand weer terug komen. Het is een langlopende campagne. Jumbo staat bovenaan onze lijst." Jumbo laat weten verbaasd te zijn over de campagne. Ze zegt nog altijd in gesprek te zijn met Wakker Dier en te willen voldoen aan de doelstelling. "We werken daar hard aan." Wil je de radiospot horen? Beluister 'm hieronder.