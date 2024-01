Kijk nu: twee prinsen vinden wat van de fusie tussen Best en Oirschot

De gemeente Best en Oirschot hebben het plan om te gaan fuseren. Een jaar geleden vroeg Oirschot aan Best of ze samen verder zouden willen gaan. De eerste ‘date’ tussen de twee gemeentes was een maand geleden. Fractievoorzitters, burgemeesters en griffiers hebben toen afgesproken een ‘huwelijk’ tussen Best en Oirschot te gaan onderzoeken. Prins Rik d’n Urste van Best (Klompengat) en Stadsprins Pieter dun Urste van Oirschot (Skôn Orre Gat) bekvechten nu al over dit ‘huwelijk’. Ze kijken op verzoek van Omroep Brabant wat de gemeentes van elkaar kunnen leren, wat ze missen en waarom hun gemeente beter is.