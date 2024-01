Slimste regio schat opbrengst zonnepanelen verkeerd in: storing liftzuilen

De zes liftzuilen in de Kempengemeenten staan al weken op storing. De opbrengst van de huidige zonnepanelen is onvoldoende om de zuilen draaiende te houden. De berekeningen die vooraf waren gemaakt liepen niet in de pas met de donkere dagen in de afgelopen periode. "Op basis van de berekeningen vooraf, kon het", zegt Eline Swinkels, projectleider 'F'kes meerijden'. "De opbrengst was onvoldoende. Het was een test, daar hebben we van geleerd."

De zuilen staan op zes plekken in Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk. Brainport Bereikbaar wil het autogebruik in de regio aan banden leggen. Lifters geven bij de zuilen op een digitaal bord hun bestemming aan. Daarna komt het bekende werk: duim omhoog en wachten totdat iemand je een lift geeft richting Brainport. Maar: sinds half december zijn de liftzuilen dus buiten gebruik.

In principe bedruipen de zuilen zichzelf. Zolang de zon maar voldoende schijnt. "De berekeningen vooraf kwamen niet overeen met de capaciteit van de zonnepanelen. Er werd te weinig energie opgewekt om de zuilen van stroom te voorzien", legt de projectleider uit. Het was bovendien de bedoeling dat de zuilen in de dorpskernen regelmatig van plaats zouden wisselen.

Sterkere accu's

De gemeenten hebben nu besloten dat de zuilen voorlopig op hun huidige plek blijven staan. Vier van de zes zuilen kunnen met een stekker aangesloten worden op de evenementenkasten om zo alsnog stroom te krijgen.

Bij twee van de zes gemeenten is geen evenementenkast beschikbaar. "Het bedrijf B'engineering uit Bergeijk zorgt voor sterkere accu's die in combinatie met zonnepanelen voor voldoende opbrengst moeten gaan zorgen." In de week voor carnaval moeten alle zuilen weer in gebruik zijn.

Donkere dagen

Was het scenario van de echte donkere dagen vooraf niet voorbijgekomen? "Nee, anders hadden we daar wel rekening mee gehouden. We hebben vooral gekeken naar hoeveel de zonnepanelen normaal gesproken in deze periode zouden opbrengen. En welke accu hebben we daarvoor nodig? In de praktijk bleek dat als het zo donker is, het vaak regent en de zon niet schijnt, dan is de opbrengst echt te weinig. We zien het als een les."

Swinkels gaat samen met gemeenten bekijken naar de vaste locaties met een aansluiting. "Bij het zoeken naar slimme oplossingen loop je soms tegen onvoorziene problemen aan. Op basis van de berekeningen hebben we die keuze gemaakt. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Deze hobbel hebben we nu al gehad."

Onze verslaggever probeerde de zuilen uit toen ze er net stonden: