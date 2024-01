Oud-commando Ray Klaassens schrijft boek over zijn eigen 'groeipijn'

Ray Klaassens uit Helmond heeft zich in enkele jaren tijd ontwikkeld tot de bekendste commando van Nederland. Sinds zijn deelname aan TV-programma 'Kamp van Koningsbrugge', waarin hij kandidaten meedogenloos 'aanmoedigt' door te gaan als ze denken dat ze niet meer verder kunnen. "Ook het donkerste uur heeft maar zestig minuten," zegt hij dan. 'Kamp van Koningsbrugge' gaat eind deze maand z'n vierde seizoen in. En begin deze maand kwam zijn boek uit: 'Groeipijn', waarin hij laat zien dat het ook bij hem allemaal niet vanzelf ging. Hij vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

In het boek vertelt Ray over zijn jeugd in een Helmondse volkswijk. Een jongen van de straat die goed kon leren, maar liever buiten het avontuur opzocht. Die vond hij volop na zijn opleiding als commando. Hij nam deel aan missies in de jungle van Belize en tijdens bombardementen in Beiroet, en werkte als inlichtingenofficier voor de AIVD.

Hij vat de ervaring die hij daar op deed vaak samen in korte heldere zinnen zoals: 'achter je liggen de lessen, voor je liggen de kansen', of: 'karakter is wat overblijft als niemand kijkt'. Volgens Klaassen leer je niets als je de gemakkelijke weg kiest. "Groei gebeurt buiten je comfortzone."

Intussen is hij een veelgevraagd spreker en geeft hij masterclasses over dit onderwerp. Er is nu zelfs een theatershow onder de titel 'Groeipijn', waarmee hij in maart onder meer in Oss en Waalwijk aan doet. Het gaat over het weg die Ray zelf heeft afgelegd, een verhaal over altijd weer moeite doen en over zelfreflectie. Hij spreekt ook over een aantal wat hij noemt 'intieme, verdrietige en eenzame momenten' waarin hij voor keuzes stond die zijn leven zouden bepalen.

En of het nog allemaal niet genoeg is maakte hij voor SBS ook nog het programma 'No Way Back' met presentator Jan Versteegh. Daarvoor trok hij met een gevarieerde groep mensen naar Noorwegen. Ook hier weer het beeld van keihard doorzetten en grenzen opzoeken. Allemaal onder de meer dan bezielende leiding van Ray Klaassens die alle ontberingen schijnbaar moeiteloos ondergaat.

Verder in KRAAK

Burgemeester Van Kessel van Cranendonck lijkt opgelucht te kunnen ademhalen nu de spreidingswet erdoor komt. Buurgemeenten die nog geen asielzoekers opvingen, zullen dat straks wel moeten. Het haalt de druk van de ketel bij 'zijn' opvangcentrum in Budel.

Dyleen Maas uit Son en Breugel heeft veel steun aan sociale media. Ze heeft een eetstoornis en laat onder meer op Instagram zien hoe het met haar gaat, en daar hebben anderen ook weer steun aan.

KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+.