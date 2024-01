Nog 1 overwinning en PSV gaat de boeken in: 'Mooier dan de Supercup winnen'

PSV krijgt zondagmiddag de kans om geschiedenis te schrijven. Winnen de Eindhovenaren op bezoek bij FC Utrecht, dan is de achttiende winst op rij vanaf de competitiestart een Eredivisie-record. Trainer Peter Bosz noemt het een unieke kans. “Ik pak liever dit record dan het winnen van een Supercup. Zo’n lange reeks met overwinningen neerzetten is heel erg bijzonder.”

Met zeventien winstpartijen op rij deelt PSV het record met dat van het legendarische PSV-elftal uit het seizoen 1987/1988. De Eindhovenaren pakten dat jaar niet alleen de titel, maar ook de Europacup 1. “Dat was een iconische ploeg met grote spelers. Dat het record al 36 jaar staat, wil wel zeggen hoe moeilijk het is om zoveel duels achter elkaar te winnen. Voor ons telt zondag tegen FC Utrecht alleen de drie punten. Vanwege de titelrace, maar ook om dit record te pakken.”

Bosz zegt dat dit vooralsnog uitstekende seizoen een echte teamprestatie is. “Of het nou de mentaliteit is, de vastberadenheid of de concentratie, alles klopt in dit team. Als er een keer iets wegvalt, dan kun je zomaar tegen puntverlies aanlopen. Maar het knappe is dat deze ploeg het allemaal draaiende weet te houden.”

Voorin heeft de trainer veel te kiezen nu Noa Lang en Hirving Lozano zijn teruggekeerd van een hamstringblessure. Ook liet Yorbe Vertessen woensdag in het bekerduel met FC Twente goede dingen zien en aast hij opnieuw op een basisplaats. “Ik heb liever een luxeprobleem dan dat de spoeling dun is vanwege blessures en ik niet goed weet wie ik op moet stellen. Laat mij die moeilijke keuzes maar maken, dat is het lot van een trainer.”

Op het middenveld moet hij ook keuzes maken, nu Joey Veerman voor onbekende tijd uit de roulatie is vanwege een blessure. Jerdy Schouten ging tegen FC Twente eerder naar de kant omdat hij ziek was en achter zijn naam staat komende zondag een vraagteken. Ismael Saibare ontbreekt vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup met Marokko. “We zullen door Malik in plaats van Joey iets anders gaan voetballen. Maar Malik heeft laten zien een echte atleet te zijn met een geweldige trap en balaanname. Hij is echt een complete voetballer aan het worden.”