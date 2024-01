Met bootjes en honden zoeken naar vermiste Yoran: 'We gaan nog een keer'

Ze konden het niet verkroppen. Vorige week zat Marco de Paauw uit Sleeuwijk aan tafel na een uitgebreide zoektocht naar de vermiste Yoran Krol (16) uit zijn dorp. "We hadden een steen in onze buik. Toen besloten we, linksom of rechtsom, we gaan nog een keer." En dus zijn zaterdag opnieuw acht boten met dertig mensen en vier speurhonden aan boord het water bij de Merwedebrug opgegaan.

Yoran Krol wordt vermist sinds 24 december. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Zijn fiets is gevonden op de Merwedebrug. Zijn jas is later in de rivier bij Papendrecht teruggevonden.

De afgelopen tijd is al gezocht met duikers, sonarboten en een leger aan vrijwilligers. Een van de zoekacties was de grootste zoekactie met burgers in Nederland ooit, 2500 mensen deden mee. Ook Marco de Paauw deed mee. "We hebben een hele kliek bij ons in de straat in Sleeuwijk. We waren erg gefrustreerd dat we niets hadden gevonden."

Het is bijna zoeken naar een speld in een hooiberg. "De Biesbosch is een ontoegankelijk gebied. Het is ook hoogwater geweest. Er is veel drijfriet en dat maakt het zoeken moeilijk." De Paauw is natuurfotograaf en kent het gebied op zijn houtje. "Ik speur hier zelf regelmatig, het voelt als mijn eigen achtertuin, als er iets is, gaan we het vinden."

De zoekvloot deze zaterdag bestaat uit grote en kleine schepen. "Juist die kleine bootjes, de zalmschouwtjes, kunnen goed tussen het riet zoeken en op het strand kijken. De honden maken ook een heel verschil."

De zaak van de vermiste Yoran maakt bij Marco veel emotie los. "We weten niet waar deze jongen is, we willen hem gewoon vinden, naar zijn ouders toe is dit niet meer dan normaal. We hebben een mooie groep en we kunnen niet meer dan ons best doen." Het team zal deze zaterdag gaan zoeken tot het donker wordt.