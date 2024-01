PSV baalt van einde zegereeks: 'Binnen de spelersgroep leefde het record'

In de kleedkamer van PSV heerste zondagmiddag geen opperbeste stemming. Met een 1-1 gelijkspel tegen FC Utrecht in stadion De Galgenwaard kwam een einde aan 17 overwinningen op een rij in de Eredivisie. Daarmee lieten de Eindhovenaren een uniek record glippen. "Binnen de spelersgroep leefde het record", aldus PSV-speler Malik Tillman.

PSV-trainer Peter Bosz zag dat zijn ploeg niet rustig genoeg aan de bal was om zondagmiddag FC Utrecht te verslaan. "Het veld maakte het lastig om goed en verzorgd positiespel te spelen. Maar we moeten het vooral bij onszelf zoeken. Het was te veel net niet." Bosz: "Ze maakten er een vechtwedstrijd van en dat deden ze goed. Het is logisch dat trainers iets gaan proberen als ze tegen ons moeten. Normaal gesproken is dat voor ons geen punt, maar we deden het voetballend niet goed. Ik kan niemand verwijten dat ze niet hard hebben gewerkt. En als je dan kleine mogelijkheden krijgt, dan moet je ze wel maken. Al had FC Utrecht ook kansen om op voorsprong te komen."

"Het is ongelofelijk knap wat de jongens hebben neergezet."

In de kleedkamer hing geen al te beste sfeer na het gelijkspel. "Natuurlijk hadden we graag het record gepakt. Maar nog steeds is het ongelofelijk knap wat de jongens hebben neergezet. Zeventien competitiewedstrijden achter elkaar winnen en dan een gelijkspel. Nog niet verloren dus. We gaan ons nu twee dagen voorbereiden op Feyenoord uit, dus veel tijd hebben we niet."

"Het gaat ons erom om de competitie te winnen."