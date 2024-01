RKC loopt tegen ruime nederlaag aan tegen Ajax

RKC Waalwijk heeft zondag niet voor een stunt weten te zorgen tegen Ajax. De Amsterdammers verkeerden niet in beste vorm, maar trokken de wedstrijd gemakkelijk naar zich toe: 4-1. Door de nederlaag blijft RKC op plek 16 staan. De RKC-fans mogen zich zorgen maken, want de voorsprong op de twee directe degradatieplekken is geslonken tot slechts twee punten.

Ajax-spits Brian Brobbey opende in de negende minuut de score voor de thuisploeg, na een goede voorzet van Steven Berghuis. De Waalwijkers maakten in de persoon van Michiel Kramer in de vijftiende minuut de gelijkmaker. Het was voor de spits, na defensief geblunder van de Amsterdammers, zijn zevende doelpunt tegen Ajax. Dat is hem tegen geen enkele andere club in de Eredivisie gelukt.

Ajax herpakte het initiatief en vond snel weer de voorsprong: tien minuten voor rust schoot Brobbey, na een mooie lichaamsbeweging, de bal opnieuw hard tegen de touwen. De Amsterdammers speelden in het vervolg van de wedstijd niet groots, maar zagen in de tweede helft Kristian Hlynsson met een geplaatst schot de derde treffer maken.

Na een handsbal van RKC-speler Dario van den Buijs mocht Ajax in de zeventigste minuut een strafschop nemen. Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn gunde Brobbey zijn derde doelpunt, maar zijn inzet werd gestopt door RKC-doelman Etienne Vaessen. Berghuis nam in de slotfase alsnog de vierde treffer voor zijn rekening en gooide de wedstrijd definitief in het slot.

De spelers van RKC moesten het zondagmiddag doen zonder hun trouwe fans. Die maakten vorige week bekend niet naar de uitwedstrijd tegen Ajax af te reizen na 'vervelende ervaringen in vorige seizoenen'.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

RKC-fans boycotten uitwedstrijd tegen Ajax na 'vervelende ervaringen'