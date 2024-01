Auto's uit uitgebrande parkeergarage gehaald: 'Hoop dat ie nog te maken is'

Het was een spannende maandagochtend voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Velderwoude in Den Bosch. Daar zorgde een grote brand in de parkeergarage onder appartementen voor een enorme ravage. Voor de bewoners was het bang afwachten of en hoe hun auto de brand zou hebben overleefd.

Dankzij een buurvrouw had ze van tevoren al een beetje een idee van hoe haar auto eruitzag na de brand. "Zij had aan de buitenkant van de garage een foto van de auto gemaakt. Daardoor wist ik al dat er sowieso roet op de ramen zat." Ze hoopt dat de eventuele schade aan de auto nog te herstellen is. "Ik hoop het wel, ik ben eerlijk gezegd nogal gehecht aan mijn auto."

Ook Jorrit Marcus was maandagochtend blij bij het terugzien van zijn auto. "Het was heel spannend. Je zit een paar dagen in onzekerheid. Hoe is 'ie eraan toe? We mochten zelf niet naar de parkeergarage gaan, vanwege de veiligheid en de koolmonoxide. Mijn auto is aan de buitenkant slechts een beetje vies. Maar we moeten even bezien hoe 'ie er aan de binnenkant aan toe is."

Hans Goossens had drie motoren in de uitgebrande garage staan. "Een is zojuist meegenomen. De andere twee staan hier nog buiten", wijst hij. "Ze hebben rook- en roetschade, maar gelukkig alleen dat. Het is nu even afwachten wat er verder gaat gebeuren. Maar dit is materiële schade. Er zijn medebewoners die veel erger getroffen zijn. Dus ik heb nog geluk."

Zo liepen bij de brand ook 22 appartementen recht boven de garage blijvende schade op. Het vuur tastte de constructie van de appartementen aan, waardoor scheuren ontstonden.