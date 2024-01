Zwartgeblakerde auto’s worden uit uitgebrande parkeergarage getakeld

De eerste auto's die geparkeerd stonden in de uitgebrande parkeergarage in Den Bosch zijn maandag weggehaald. In die garage brak afgelopen woensdag een enorme brand uit. Veel auto's werden volledig verwoest. Een deel van de auto's wordt maandag weggesleept. Het gaat om auto's die vooral roetschade hebben. De auto's die volledig zijn uitgebrand, worden op een later moment weggehaald.

In de parkeergarage onder het appartementencomplex aan de Velderwoude brak vorige week woensdag brand uit. Dat gebeurde nadat een bestuurder met zijn auto in de garage tegen een muur reed. De man werd zwaargewond met een traumahelikopter weggevoerd. Alle appartementen van het complex werden ontruimd. De meeste bewoners konden diezelfde avond weer terug naar huis. Maar de 22 appartementen die recht boven de garage zitten, hebben blijvende schade opgelopen. De brand heeft de constructie van de woningen aangetast, waardoor er scheuren zijn ontstaan. De bewoners ervan kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Een gespecialiseerd bedrijf bekijkt de komende dagen of het pand nog veilig genoeg is om in te wonen. De brand greep in de garage flink om zich heen. Veel auto's en fietsen gingen in vlammen op. Sommige auto's kwamen er alleen met wat roetschade vanaf. Onder toeziend oog van bewoners van het complex zijn de eerste auto's maandagochtend weggesleept.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.