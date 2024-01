Langer onzekerheid voor bewoners van 22 huizen: 'Onderzoek kost tijd'

Het technisch onderzoek naar het effect van de verwoestende brand in de parkeergarage op de woningen erboven is vrijdag van start gegaan. Voor de bewoners van 22 woningen in appartementencomplex Velderwoude in Den Bosch blijft voorlopig de onzekerheid over wanneer ze terug naar huis kunnen. "Zo'n onderzoek is uitgebreid en moet zorgvuldig gebeuren."

Een gespecialiseerd bedrijf bekijkt de komende dagen hoe het gesteld is met de constructie van het pand en of het veilig is om in te wonen. Hoe lang dat onderzoek precies gaat duren, is dus nog even de vraag. "Het onderzoek is uitgebreid en moet zorgvuldig gebeuren. Het gaat immers om de veiligheid van bewoners. Dit onderzoek neemt enige tijd in beslag." Huizen vol roet

Voor de bewoners van 17 andere woningen was er voorzichtig goed nieuws. Hun huizen hebben de nodige roetschade, maar dat zal de komende dagen worden schoongemaakt door een specialistisch bedrijf. Zodra dat is gebeurd, mogen zij terug naar huis. De bewoners van 48 woningen zijn inmiddels al terug in huis. Die huizen werden na de brand al uitgebreid gecontroleerd en bleken geen gevaarlijke schade te hebben opgelopen. Hieronder zie je wat de brand heeft aangericht in de parkeergarage onder het complex.