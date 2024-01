Burenruzie om parkeerplaatsen: twee auto's flink toegetakeld

Twee auto's aan de Jan Luijkenlaan in Helmond zijn door meerdere personen flink toegetakeld. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Aanleiding voor de vernielingen zou een burenruzie om een parkeerplaats zijn. "Ik wil hier niet meer wonen."

De geparkeerde auto van een 61-jarige mindervalide vrouw en die van haar dochter waren afgelopen nacht het doelwit van de vandalen. De bewoonster, die anoniem wil blijven, is maandagochtend in tranen. "Dit is een rouwproces. Je denkt dat je een mooie auto hebt en dan dit", zegt ze aangeslagen.

Zoon Hans, die zijn achternaam liever niet geeft, zegt dat het een gerichte actie was. "Buurtbewoners hebben drie jongens met bivakmutsen gezien. Ze hebben alle ruiten en de motorkap ingeslagen. Dit is geen normale actie, maar een aanslag", zegt hij boos.